Do Flamengo para o Barcelona: lateral de apenas 19 anos está na mira do clube catalão

Titular na equipe do Flamengo na estreia do clube em 2023, o lateral direito Wesley, de 19 anos, pode estar a caminho do Barcelona mesmo tendo apenas quatro jogos como profissional. Correndo por fora na disputa pela posição no Flamengo, o jogador teria recebido uma proposta de empréstimo do clube espanhol, conforme informações do portal O Gol.

Wesley França jogou apenas a primeira partida da temporada do Flamengo, não tendo sido utilizado em outras ocasiões. O lateral direito disputa a vaga com Matheuzinho e Guillermo Varela, sendo a terceira opção para a posição. Diferente seria se fosse para o clube espanhol, que hoje não tem lateral direito de ofício e improvisa jogadores na lateral do campo.

Atualmente, o Barcelona conta com o volante Sergi Roberto como lateral direito, tendo como opções os zagueiros Araújo e Koundé. Apesar de muito jovem, Wesley pode ser um reforço do time espanhol, transitando entre o time B e a equipe principal.

Com o contrato recém-renovado no clube carioca, Wesley pode ser emprestado para o Barcelona, com possibilidades de compra em definitivo, caso o jovem jogador convença em seus primeiros meses no time catalão.

