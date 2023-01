Michael, ex-Flamengo, deixa o gramado chorando e pode desfalcar Al Hilal no Mundial de Clubes; veja

No último domingo, o atacante Michael, do Al Hilal, foi às lágrimas depois de ser substituído durante partida contra a equipe do Abha, na qual o time venceu por 2 a 1. O ex-atacante do Flamengo deixou o gramado de jogo aos 12 minutos do segundo tempo e permaneceu no banco de reservas, onde foi visto chorando.

O Al Hilal é um forte candidato a adversário rubro-negro na semifinal do Mundial de Clubes, no dia 7 de fevereiro. No dia 4, a equipe árabe enfrenta o Wydad Casablanca, do Marrocos, pelas quartas de final do torneio.

SAIBA MAIS



Michael, por sua vez, pode enfrentar o antigo clube, de onde saiu no início de 2022. No atual ele soma 34 jogos, seis gols e seis assistências. O bom retrospecto tem chamado atenção de outro clube brasileiro, o Palmeiras, que deseja contar com o reforço para o time de Abel Ferreira.