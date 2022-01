Flamengo confirma venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita

É oficial: Michael não é mais jogador do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro acertou a venda do "Robozinho" ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e confirmou o negócio através das redes sociais. O atacante viaja nesta sexta-feira semana para se apresentar ao novo clube, cujo vínculo será de três temporadas.

- Chegou, lutou, nos cativou, nos divertiu e venceu. E venceu muito! Obrigado por tudo, Micha! Todo sucesso do mundo pra você, robozinho! Estará sempre em nossos corações! Quando ele tá feio... EXQUECE, FIO! #ValeuMicha - publicou o Flamengo.

A negociação entre o Rubro-Negro e o clube árabe avançou na última semana, mas uma pendência quanto ao percentual de direitos ainda estava sendo alinhavada com o Goiás. Como todas as partes chegaram a um consenso, a transação caminhou para o acerto da venda, que gira em torno de R$ 46 milhões.

Revelação do Brasileirão de 2019 o atacante tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.

Michael encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols marcados e dez assistências. Ao todo, o atacante somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.