Cartão branco é utilizado pela primeira vez em partida de futebol; entenda o significado

No último sábado (21), o jogo de futebol entre os times Benfica e Sporting, que disputam a Taça de Portugal Feminina, em Portugal, ficou marcado para a história por uma grande novidade no futebol. Isso se deve ao fato da arbitragem utilizar, pela primeira vez, o cartão branco, para apontar uma atitude em campo.

Diferente dos cartões amarelo e vermelho, que penalizam faltas, o branco reconhece uma boa atitude na partida, o famoso fair play. Ele pode ser aplicado tanto para jogadores quanto treinadores, dirigentes ou a qualquer um envolvido na partida.

Ao final da primeira etapa da partida, a árbitra Catarina Branco apontou o cartão branco para os médicos, que foram atender um torcedor que tinha passado mal e desmaiado nas arquibancadas. O motivo foi a prontidão e rápido atendimento dos profissionais para com a pessoa.

Os mais de 15 mil torcedores presentes no Estádio da Luz, que presenciaram a vitória do Benfica de 5 a 0, também homenagearam os profissionais de saúde, ficando de pé e os aplaudindo.

Tendo iniciativa pelo Plano Nacional de Ética no Desporto de Portugal, o uso do cartão branco foi aprovado em 2018 pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para homenagear o “fair play”, que caracteriza o jogo limpo e as boas atitudes no jogo, tanto dentro quanto fora do campo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)