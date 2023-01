STJD marca data de julgamento que vai decidir o futuro do Campeonato Paraense; veja

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já definiu a data do julgamento que vai decidir o futuro do Campeonato Paraense. O caso será apreciado pela corte máxima no próximo dia 31 de janeiro, na sede do órgão, no Rio de Janeiro. Ao todo, quatro ações serão apreciadas, impetradas por Águia de Marabá, Bragantino, Itupiranga e Amazônia Independente.

Em todos os processos, os arrolados são os mesmos: a Federação Paraense de Futebol (FPF), o Águia de Marabá e o Bragantino, envolvidos diretamente na polêmica que paralisou a competição, depois que ambos utilizaram jogadores de forma irregular no Parazão de 2022.

Após terem sido punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, Guga e Hatos seguiram suas carreiras normalmente no ano seguinte e não cumpriram as devidas suspensões aplicadas pelo TJD/PA.

Guga assinou com o Águia de Marabá e não mais cumpriu a partida que faltava, enquanto Hatos, primeiro no Cametá e depois no Bragantino, também passou batido e entrou em campo pelo Parazão do ano passado. No desenrolar do certame, o Paragominas acabou rebaixado no critério de pontos, mas encontrou a irregularidade e fez a denúncia à corte desportiva paraense.

O outro clube envolvido foi o Itupiranga, que teria negligenciado a informação tanto aos jogadores quanto aos clubes envolvidos, mas acabou absolvido. Na esteira dos fatos, o próprio TJD/PA anulou todas as acusações e retomou o Parazão de 2022, mantendo o PFC rebaixado.

A partir daí, o Paragominas recorreu às instâncias superiores e o caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que, no último dia 20, ordenou a paralisação do certame até que o Pleno avalie. Em todos os processos, o auditor relator será o Dr. Jorge Ivo Amaral. Até o julgamento, serão completados 10 dias de suspensão do campeonato.