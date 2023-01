Jogador envolvido na paralisação do Parazão 2023 afirma que avisou ao Águia que estava suspenso

Um dos personagens principais do processo que suspendeu o Campeonato Paraense de 2023, o atacante Guga usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para dar a sua versão da história. Ele, juntamente com Hatos, ex-Bragantino, teria disputado partidas do torneio do ano passado enquanto estava suspenso.

No pronunciamento, Guga disse que estava ciente da punição e avisou à diretoria do Águia de Marabá, assim que chegou no clube, que teria de cumprir suspensão por pelo menos uma partida. Ele disse também que pediu para que o Azulão verificasse o caso.

"Assim que cheguei no Águia avisei à secretaria do clube [sobre a suspensão]. A resposta que tive foi que estaria apto para o jogo. Dias antes da partida, pedi novamente para verificarem e eles, mais uma vez, disseram que poderia jogar", disse o atacante Guga.

O atleta diz que gravou o vídeo para contradizer algumas pessoas que o culpavam pela suspensão do Parazão. No pronunciamento, Guga explica que, mesmo tendo acionado a diretoria do clube em duas oportunidades, a responsabilidade de verificar a disponibilidade de atletas era do Águia.

"A iniciativa de querer saber se tinha mais um jogo [de suspensão] a cumprir partiu de mim. Essa responsabilidade não é do atleta, mas do clube. Eles tinham que ir atrás disso. O que deveria ser feito, eu fiz: avisei. Não era minha responsabilidade, mas avisei", explicou.

Entenda o caso

Após serem expulsos e punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, Guga e Hatos jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas.

Guga pegou dois jogos e cumpriu um, enquanto Hatos teve punição ampliada para cinco jogos e também cumpriu um.

No dia 20 de outubro, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 19 de dezembro do ano passado. O TJD manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil, por ter esquecido de notificar os jogadores sobre as referidas punições. Apesar da nova derrota, o Paragominas não desistiu do caso e entrou com novo recurso no STJD.

