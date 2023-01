Parazão suspenso: executivo do Paysandu acredita que campeonato retorne neste final de semana

O executivo de futebol do Paysandu, Vandick Lima, disse que acredita que o Campeonato Paraense de Futebol seja retomado no próximo final de semana. Em entrevista à Papão TV, canal do Paysandu no YouTube, o dirigente disse que o imbróglio deve ser julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda esta semana.

"Existe a previsão de que o julgamento da liminar seja realizada na quinta-feira (26). Esperamos que, dessa forma, no domingo (29) a bola comece a rolar pra gente no Parazão. Essa demora poderá trazer prejuízos para o Paysandu, já que o clube tem outras competições ainda no primeiro semeste", explicou Vandick Lima.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Vandick disse que, mesmo vivendo essa indefinição sobre o retorno do estadual, o Paysandu já programa mais um amistoso para o próximo final de semana. O dirigente disse que o Papão quer jogar no domingo (29) de qualquer maneira, seja oficialmente ou em jogo-treino.

"Temos que esperar até quinta-feira (26), que é a data do recurso no STJD [Superior Tribunal de Justiça Desportiva] para sabermos se o Parazão volta ou não neste final de semana. Mesmo assim, já estamos pensando na realização de um amistoso, caso o campeonato não retorne agora. A programação que temos é pra jogar no domingo, seja pelo Parazão ou em algum amistoso", disse Vandick.

Parazão

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 será contra o Bragantino, na Curuzu. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).