Com retorno do Parazão indefinido, Paysandu planeja realizar mais um amistoso no domingo (29)

Com a nova data de início do Campeonato Paraense ainda indefinida, o Paysandu já programa mais um amistoso para o próximo final de semana. De acordo com o executivo de futebol bicolor, Vandick Lima, o Papão quer jogar no domingo (29) de qualquer maneira, seja oficialmente ou em jogo-treino.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Temos que esperar até quinta-feira (26), que é a data do recurso no STJD [Superior Tribunal de Justiça Desportiva] para sabermos se o Parazão volta ou não neste final de semana. Mesmo assim, já estamos pensando na realização de um amistoso, caso o campeonato não retorne agora. A programação que temos é pra jogar no domingo, seja pelo Parazão ou em algum amistoso", disse Vandick.

VEJA MAIS

No último domingo (21), em jogo movimentado, com chances para as duas equipes, o Paysandu bateu o São Francisco por 1 a 0, no estádio da Curuzu, em Belém. Mais uma vez o atacante Mário Sérgio foi o destaque do Paysandu e, assim como ocorreu no amistoso contra a Seleção de Barcarena na semana passada, o jogador deixou a sua marca, dessa vez de cabeça, aos três minutos do segundo tempo.

A partida foi aberta à Fiel Bicolor. Para o jogo, anunciado com apenas dois dias de antecedência, a diretoria do Papão vendeu ingressos a R$ 10 para as arquibancadas e sócios-torcedores tiveram entrada franca.

Parazão

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 será contra o Bragantino, na Curuzu. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).