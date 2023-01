Apesar da vitória, técnico do Paysandu quer fazer ajustes na equipe: ‘vamos falar com o grupo'

A vitória de 1 a 0 do Paysandu sobre o São Francisco pode ter empolgado o torcedor bicolor que foi à Curuzu neste domingo (22). No entanto, o resultado não apagou para o treinador Márcio Fernandes a ideia de que o time precisa de ajustes. Em coletiva de imprensa após o confronto, o técnico do Papão disse que algumas coisas serão "ponderadas" durante a semana e discutidas com o elenco.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Quando temos alguma coisa para falar sobre o grupo, prefiro não expor publicamente. Não quero gerar um mal estar desnecessário com os jogadores. Na apresentação, vou falar pra eles nossos acertos e erros de hoje e ajustar isso pra estreia no Campeonato", disse.

VEJA MAIS

Em um jogo movimentado, com chances para as duas equipes, o Papão bateu o São Francisco. Mais uma vez o atacante Mário Sérgio foi o destaque do Paysandu e, assim como ocorreu no amistoso contra a Seleção de Barcarena na semana passada, o jogador deixou a sua marca, dessa vez de cabeça, aos três minutos do segundo tempo.

Mesmo com a vitória, Márcio Fernandes disse que o São Francisco foi um adversário melhor que o Paysandu fisicamente. Por conta disso, já visando duelos mais duros pelo Parazão 2023, o técnico promoveu uma série de alterações durante o amistoso. A ideia, segundo ele, era dar mais "volume de jogo" aos atletas que estavam no banco de reservas.

"É complicado, durante a gestão de grupo, você não dar chances aos jogadores em um jogo como esse. Achei melhor que todos tivessem a oportunidade de se apresentar para o torcedor. O único que não conseguiu jogar foi o Alex [Matos], mas já conversei com ele no vestiário. Ele é um atleta que pode ser titular na nossa estreia e tem qualidade pra isso. Quero todos motivados, pra que a gente possa, dentro do que achar certo, acionar todos os jogadores", explicou.

Parazão

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 será contra o Bragantino, na Curuzu. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).