Técnico do Paysandu, Márcio Fernandes avalia suspensão do Parazão: ‘São dois fatores’

O Paysandu venceu o São Francisco por 1 a 0 em um amistoso no fim de semana e não convenceu. O técnico Márcio Fernandes admitiu que o time precisa de ajustes. Questionado se a paralisação do Campeonato Paraense, suspenso por um caso que se arrasta desde 2021, é positiva, Márcio apontou ter dois lados da moeda:

"São dois fatores. Claro que com o tempo, vamos poder preparar mais a equipe. Mas um time que estava preparado para estrear e não ter esta estreia também é ruim. Espero que tomem as decisões mais corretas possíveis para o início do campeonato", pontuou o treinador.

Vale lembrar, o Paysandu fará um novo amistoso no próximo domingo (29), às 9h30, no Estádio da Curuzu, contra a Tuna Luso. Os ingressos para as arquibancadas custam R$10, enquanto para as cadeiras serão no valor de R$ 30.

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense será contra o Bragantino, também na Curuzu. À princípio, o duelo estava marcado para o domingo passado (22). No entanto, com a suspensão do estadual na sexta-feira (20), a partida será remarcada.

