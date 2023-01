Contra a Tuna, Paysandu marca novo amistoso; veja os preços dos ingressos

Após a vitória sobre o São Francisco, no último fim de semana, o Paysandu confirmou um novo amistoso. No domingo (29), às 9h30, o clube bicolor recebe a Tuna Luso no Estádio da Curuzu. Este será o segundo jogo preparatório da equipe enquanto o Campeonato Paraense permanece suspenso - o terceiro no ano.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ingressos

De acordo com o Paysandu, os preços das arquibancadas custarão os mesmos R$ 10 do duelo contra o Leão Santareno. As cadeiras têm o valor de R$ 30. O sócio-torcedor adimplente permanece com entrada franca.

VEJA MAIS

100%

No último domingo, dia 22, o Papão derrotou o São Francisco por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Mário Sérgio, apresentado nesta segunda-feira (23). O primeiro amistoso do time do técnico Márcio Fernandes foi no fim de semana anterior, quando encarou a Seleção de Barcarena e derrotou o time local por 2 a 0.

Alerta ligado

A Tuna Luso também realizou dois amistosos na pré-temporada, mas se deu mal. O primeiro foi contra o Tesla, em que o time perdeu por 4 a 2. Depois, foi a vez da Lusa ser vencida por 2 a 1 para o Badalados, equipe amadora de Ananindeua.