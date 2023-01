Adversário de Tuna e Águia na Série D anuncia no mesmo dia dois jogadores ex-Remo e Paysandu

O Santa Cruz, tradicional clube do nordeste do Brasil, recorreu a peças bastante conhecidas do futebol paraense para reforçar a equipe na temporada de 2023. No último domingo (22), a Cobra Coral anunciou as contratações do meia Felipe Gedoz, ex-Remo, e do atacante Pipico, ex-Paysandu.

Jogando no futebol paraense em 2022, a dupla não colecionou bons resultados. Ambos saíram após um período de pouco protagonismo e de desentendimento com a torcida.

A história de Gedoz com o Remo é até mais duradoura, mas terminou com o jogador criticado pelo Fenômeno Azul. O meia chegou ao Leão em 2020 com status de ídolo e ajudou a equipe a conquistar o acesso à Série B, assim como o vice-campeonato na Copa Verde. No ano seguinte, esteve no elenco vice-campeão paraense, campeão da Copa Verde, mas que terminou o ano rebaixado à terceirona.

Gedoz disputou as Séries C e B pelo Remo (Denny Cesare / Codigo19 / AE)

Em 2022, no entanto, Gedoz se envolveu em uma série de polêmicas e entrou em litígio com o Fenômeno Azul. O meia deixou o Baenão no meio da temporada. Os números completos da passagem de Gedoz no Remo são: 79 jogos e 12 gols.

Já Pipico retorna ao clube que mais teve sucesso na carreira. Pelo Santa, o atacante disputou quatro temporadas seguidas, marcando mais de 10 gols em todas elas. No entanto, o desempenho no Paysandu foi bem abaixo do esperado.

Pipico não acumulou bons números no Paysandu (John Wesley/ Ascom Paysandu)

Pipico chegou a Belém para vestir a camisa bicolor em meados da Série C do Brasileirão. Pelo time da Curuzu, no entanto, foram apenas 13 jogos disputados e nenhum gol marcado. O jogador, inclusive, foi dispensado antes mesmo da disputa da Copa Verde, que terminou com o título do Papão.