Em busca de manter 100%, Remo encara o Águia de Marabá em duelo de invictos

Remo e Águia de Marabá se enfrentam na noite desta quarta-feira (15) no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela 3ª rodada do Parazão 2023. O jogo está marcado para começar às 20h e configura um confronto direto pela liderança geral do campeonato. As duas equipes ainda estão invictas na competição. A partida será acompanhada lance a lance em oliberal.com e transmitida pela Rádio Liberal FM em conjunto com as plataformas digitais do Grupo Liberal.

O Leão Azul tem 6 pontos, 100% de aproveitamento e lidera o estadual até aqui, com apenas um gol sofrido e quatro marcados. É, até o momento, a melhor campanha do Campeonato Paraense, mas terá pela frente seu segundo compromisso seguido fora de casa. No último domingo a equipe venceu o São Francisco por 1 a 0 no Ipixunão, em Ipixuna do Pará. A delegação remista partiu direto do município para Marabá, uma distância de quase 430 km - cerca de 6h de estrada. Desta forma, o Remo está longe de Belém desde o último sábado.

Para o confronto, o Remo não terá o lateral-esquerdo Leonan, lesionado. A contusão ocorreu no jogo contra o São Francisco, justamente quando o jogador retornava ao time após se recuperar de outro problema físico. O médico do Remo, Jean Klay, não deu prazo para retorno. O técnico Marcelo Cabo tem Raí e o jovem Ely, da base, como principais opções.

Do outro lado, o Azulão chega empolgado após a vitória sobre a Tuna Luso no Souza, em Belém. A equipe marabaense fez as duas primeiras rodadas fora de casa, contra Castanhal e Tuna, e conquistou 4 pontos, saldo considerado positivo. Para o primeiro jogo em seus domínios a expectativa é de casa cheia e confronto equilibrado contra o Remo.

"Ficou um clima bastante positivo, a gente comemorou bastante [a vitória sobre a Tuna]. Isso é importante para o nosso grupo, mas conversamos para que isso não viesse a subir para a cabeça e perder o foco para as demais partidas que viéssemos a enfrentar", reforçou o zagueiro David Cruz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense 2023 - 3ª rodada

Águia de Marabá x Remo

Local: Estádio Zinho Oliveira (Marabá)

Horário: 20h

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Assistente 1: Márcio Gleidson Correia Dias.

Assistente 2: Gilmar Soares de Souza.

Quarto árbitro: Jânio Balzac Pereira.

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan; Danilo Cirqueira (Castro), Balão Marabá, Adauto e Wander; Luan Santos e Luam Parede. Técnico: Matheus Sodré.

REMO: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto e Soares; Muriqui e Diego Tavares. Técnico: Marcelo Cabo.