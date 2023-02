Remo: torcida reclama da falta de banheiros em Ipixuna contra o São Francisco e FPF diz:'gravissimo'

O Campeonato Paraense 2023 chegou com a ideia da inclusão. Vários temas serão debatidos por clubes, Federação Paraense de Futebol (FPF) e torcedores, porém, no último final de semana, pela segunda rodada do Parazão, São Francisco x Remo se enfrentaram no Estádio Ipixunão, na cidade de Ipixuna (PA), onde o clube de Santarém (PA) escolheu para mandar suas partidas, porém, neste jogo, torcedores do Remo reclamaram da falta de banheiros químicos para mulheres e que elas teriam que sair da praça esportiva para realizar as necessidades fisiológicas. FPF confirmou o incidente e estuda punir os responsáveis.

Em um vídeo que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens, um torcedor do Remo reclama das condições do estádio, da falta de água, mas principalmente da falta de condições mínimas para as mulheres no Ipixunão e cita a FPF.

“A torcida do Remo viaja 260 quilômetros, passa por um aperreio e chega no estádio não tem banheiros femininos, masculino, acabou a água e não terminou nem o primeiro tempo. No Baenão é a maior burocracia. Mulher tem que sair do estádio para fazer necessidade, isso é putaria. A torcida tem que fazer isso circular e chegar na FPF. Campeonato avacalhado esse Paraense 2023, um bocado de regras para liberar o Baenão, viajamos mais de 260 quilômetros e não tem banheiro para mulheres”, esbravejou.

Na bronca

Em outro vídeo, já com o segundo tempo rolando, os banheiros químicos chegaram ao estádio, transportados em duas caminhonetes. Durante o vídeo, uma das mulheres reclama e chama de “vergonha” a situação.

“Agora que estão chegando os banheiros pra gente. Segundo tempo do jogo em Ipixuna, uma vergonha, isso é uma vergonha para nós mulheres”, falou.

FPF

A equipe de O Liberal entrou em contato com a FPF, que confirmou a situação em Ipixuna. A instituição que comanda o futebol paraense informou ainda que o estádio foi liberado com a inteira responsabilidade da operação de jogo do clube mandante, nesse caso o São Francisco e encara a situação como “gravíssima”.

Nota na íntegra

“A Federação Paraense de Futebol confirma a informação de problemas de infraestrutura no jogo entre São Francisco x Clube do Remo, realizado no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, em 12 de fevereiro de 2023, referente à segunda rodada do Campeonato Paraense de Futebol - Série A. No início da partida houve ausência de banheiros químicos femininos que foram instalados somente no intervalo do jogo.

O estádio Ipixunão foi liberado pela FPF com condicionantes de operação que são de inteira responsabilidade do clube mandante, incluindo a devida instação de banheiros químicos compatíveis com a expectativa de público informado à Federação através do PGA - Plano Geral de Ação.

O atraso na instalação dos banheiros químicos está sendo apurado junto ao clube mandante pela FPF que tomará as devidas medidas cabíveis para corrigir esta gravíssima falha operacional.

Reafirmamos o compromisso da Federação Paraense de Futebol para com o respeito às pessoas e para com a transparência em todas as informações”.

São Francisco

O Liberal entrou em contato com o São Francisco, mas até o momento não obteve retorno.