CBF divulga datas da Copa do Brasil e causa conflito com jogo do Remo na Copa Verde; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (11) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil de 2023. De acordo com o documento apresentado, a competição começa no dia 21 de fevereiro, em rodada de jogo único, entre Marília e Brusque. Ao todo, 80 times participarão da primeira fase do torneio.

Segundo a CBF, o Remo será o primeiro paraense a estrear na competição. Na quinta-feira (23), o Leão Azul enfrenta o Vitória-ES, às 21h30. O local da partida, no entanto, ainda não foi definido pela entidade.

As outras duas equipes paraenses classificadas à primeira fase do torneio, Tuna Luso e Águia de Marabá, estreiam na Copa do Brasil apenas em março. No dia 1º, a Águia do Souzza encara o CSA-AL, às 15h30, no estádio do Souza. Já o Azulão Marabaense entra em campo no dia seguinte, contra o Botafogo-PB, às 21h30, no estádio Zinho Oliveira.

Vale destacar que o Paysandu, quarto paraense classificado à Copa do Brasil, só entra no torneio na terceira fase. O Bicola garantiu esse direito após conquistar a Copa Verde de 2022.

Veja as partidas dos clubes paraenses

23/02 | 21h30 | Vitória-ES x Remo (A definir)

01/03 | 15h30 | Tuna Luso-PA x CSA (Francisco Vasques)

02/03 | 21h30 | Águia de Marabá x Botafogo-PB (Zinho de Oliveira)

Confronto de datas

A divulgação da tabela detalhada da Copa do Brasil causou um conflito de datas no calendário do Remo na temporada. Isso porque a própria CBF havia determinado, ainda no início do ano, que o Leão Azul estrearia na Copa Verde de 2023 no dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira.

De acordo com a Justiça Desportiva, um mesmo clube tem que ter, entre uma partida e outra, um intervalo mínimo de descanso de 72 horas. Se realmente o Leão disputar uma partida nos dias 22 e 23 de fevereiro essa norma não seria cumprida.

Por conta disso, espera-se que alguma data - Copa do Brasil ou Copa Verde - seja alterada. Por enquanto, nem Remo, nem CBF, se pronunciaram sobre a intercorrência.