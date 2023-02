Técnico de rival do Remo sobre estado do futebol paraense: ‘Não adianta investir só no profissional'

O Remo encara no domingo (12), às 15h30, no Estádio Ipixunão, o São Francisco. O Leão Santareno é treinado por Samuel Cândido, uma referência do futebol paraense. Carioca de nascença, Samuel é um especialista em Parazão, com trabalhos no próprio Remo, Paysandu e Tuna, além de grande rodagem no interior.

O currículo de Samuel Cândido inclui, por exemplo, passagens por 9 dos 12 clubes que estão disputando o Parazão em 2023 - as únicas exceções são Itupiranga, Caeté e Tapajós. O comandante conversou com a equipe de O Liberal sobre o cenário do futebol do estado. Confira!

OLiberal: Depois de ter vivenciado tantas vezes a competição, tem visto melhora/mudanças no estadual? O nível melhorou?

Samuel Cândido: Sim. Primeiramente na fórmula de disputa da competição, mas esse ano poderia ter aumentado mas três jogos para cada equipe com jogos dentro da chave, seria justo as equipes da mesma chave se enfrentarem, porque a classificação é geral nos cruzamentos e rebaixamentos. Os investimentos dos clubes aumentaram, e o nível técnico também está acompanhado, este Parazão vai ser bem disputados pelos clubes.

OL: E agora, que está no São Francisco, como avalia o momento do futebol santareno?

SC: Santarém tem quatro clubes profissionais, e nós obtivemos o acesso no ano passado e nos juntamos ao Tapajós, ficando na Série B o São Raimundo e Amazônia. Eles vão trabalhar muito para tentar retornar à elite do futebol paraense”.

OL. Nos últimos meses tivemos o investimento do Remo no CT, do Paysandu no Netão e da Tuna no Josué Teixeira. Acredita que a formação de jogadores tem ganhado mais força no futebol paraense?

SC: Mas não adianta fazer investimentos só nos profissionais. Tem ser feito na estrutura, dando boas condições de trabalho aos profissionais da área e pincipalmente aos atletas das divisões de base. Aí sim, os clubes irão ter um retorno melhor”.

OL: Tem acompanhado sobre o Projeto Futebol Formando Cidadãos da FPF?

SC: É uma ótima iniciativa da FPF Pará. O esporte educa e ajuda na formação cidadã dos jovens atletas que alimentam um sonho e se torna o melhor em sua categoria.