Atuante no Twitter, torcedor do Remo 'Belga Remista' morre em Santa Catarina

Morreu na madrugada desta sexta-feira (10), na cidade de Criciúma (SC), o torcedor do Remo Olivier Jean Louis Stroomer, o “Belga Remista”, como era conhecido nos estádios e nas redes sociais, principalmente no Twitter. A informação foi confirmada com a sobrinha de Belga, Jessica Stroomer.

Belga, de 49 anos, foi para Santa Catarina (SC) com a família a trabalho, em janeiro de 2019 e sofreu um infarto, em casa, e faleceu. A sobrinha de Belga, informou que ele descobriu um problema de saúde, mas que não deu tempo de realizar um procedimento cirúrgico.

“Ano passado ele descobriu que estava com uma artéria obstruída e precisava fazer um cateterismo. No dia que ele foi realizar, não conseguiram fazer, pois o caso dele era de cirurgia aberta. Desde então ele estava esperando para ser operado”, disse, Jessica Stroome ao O Liberal.

Belga Remista e a sua inseparável bandeira da Bélgica (Arquivo epssoal)

Apaixonado pelo Remo, Belga era muito atuante no Twitter e sempre demostrou seu amor pelo Leão Azul. O torcedor nasceu na Bélgica e na adolescência veio para Belém, onde construiu família. Belga era bem assíduo nos estádios acompanhando o clube do coração.

Belga (ao centro com a bandeira da Bélgica) em um jogo do Remo (Arquivo pessoal)

A grande paixão de Belga era um bar, na Ilha de Outeiro, onde trabalhava. O local era bastante conhecido e Belga sempre fazia convites aos amigos para frequentar o local, que recebeu uma pintura especial, com a com a bandeira do Brasil, da Bélgica, do Pará além das cores e o símbolo de um Leão Azul, feita pelos amigos dos “Twitteiros Azulinos”.

Bar do Belga com as bandeiras do Brasil, Bélgica, Pará, além das cores do Remo e símbolo dos Twitteiros Azulinos (Jessica Stroomer)

O corpo está sendo velado em Criciúma (SC) e será cremado. De acordo com a família, as cinzas ficarão em Belém. Belga Remista deixa esposa, dois filhos e três netos.