Vitória na estreia do Parazão deixa volante do Remo animado: 'a expectativa é sempre grande'

O Clube do Remo estreou no Parazão com vitória. Diante de sua torcida, os azulinos bateram o Galo Elétrico por 3 a 1 e tiraram das costas o peso da primeira partida. Agora, com tranquilidade, a equipe vem trabalhando para manter a sequência animadora, que rendeu bons desempenhos a alguns atletas, entre eles o volante Richard Franco.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Franco foi responsável pela jogada de um dos gols marcados pelo atacante Muriqui. Segundo ele, o lance nasceu de uma jogada ensaiada que vem sendo trabalhada pelo técnico Marcelo Cabo e contou com o deslize da defesa. "Esse lance foi tipo uma jogada trabalhada que nós fizemos durante a semana, mas ainda faltam muitas coisas que esperamos tirar no decorrer das outras partidas", explica o atleta paraguaio, que chegou como reforço no final da temporada passada.

SAIBA MAIS



A estreia favorável, segundo ele, trouxe um clima de tranquilidade ao clube, necessário para nortear os próximos desafios. Neste domingo, a partir das 15h30, os azulinos enfrentam o São Francisco, no estádio Ipixunão e o atleta só pensa na vitória.

"A expectativa é sempre grande. Queremos ir para cima do São Francisco e conseguir esses três pontos para dar um embalo ao time nesse início de Parazão", garante, mostrando que o elenco não está "empolgado além da conta".

"A preparação sempre é boa depois de uma vitória. Durante a semana você trabalha melhor, tenta tirar os erros e consegue pensar bastante no próximo adversário. Estamos muito focados para a sequência de jogos que vêm pela frente", conclui.