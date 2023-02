Remo: Após oito meses lesionado, Ronald comemora retorno: ‘Me dediquei muito para voltar‘

Poucos acontecimentos no futebol são tão temidos pelos jogadores com as lesões, especialmente quando obriga uma longa ausência dos gramados. Mas um dos momentos mais comemorados é o retorno ao futebol. Quem viveu esta experiência no último fim de semana, pelo Remo, foi o atacante Ronald.

Na vitória contra o Independente de Tucuruí, na estreia azulina pelo Campeonato Paraense 2023, o técnico do Remo, Marcelo Cabo, promoveu a volta de Ronald após oito meses de recuperação de uma grave lesão no joelho.

Nesta quarta-feira (8), Ronald falou com a imprensa sobre o retorno: "Fico muito feliz pela minha volta. Trabalhei muito para estar ali. Foquei só em dar meu melhor para que eu estivesse de volta. Trabalhei e me dediquei muito para voltar no prazo e estar à disposição do professor. [Sobre quantos minutos pode jogar] estou à disposição para jogar o tanto que ele quiser. Venho ajudar o grupo", declarou o jovem.

Lesão

O atacante Ronald, de 19 anos, vinha procurando sequência no Remo na primeira metade da Série C do Brasileirão de 2022. No entanto, em uma partida contra o Floresta-CE, no dia 29 de maio, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou do longo tempo de recuperação.

Ronald

Revelado pela base azulina em 2020, Ronald tem 48 jogos com a camisa do Remo. Pelo profissional, o atacante de 19 anos tem apenas um gol marcado, mas já conquistou dois títulos pelo Leão Azul: a Copa Verde de 2021 e o Parazão de 2022.