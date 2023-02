Atacante sofre lesão e departamento médico do Remo não estipula prazo de retorno; veja

O Clube do Remo tem um desfalque para os próximos jogos do Parazão. O atacante Jean Silva foi diagnosticado com uma lesão grau II na coxa e está em tratamento no Departamento Médico do clube. A reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com o médico do clube, que explicou a situação do novo contratado.

Jean Clay comentou que o clube tem dado toda atenção ao atacante, mas ainda não pode cravar o retorno, até que o problema muscular esteja solucionado e não apresente risco nos próximos jogos.

"O atleta Jean Silva teve uma lesão grau II, do músculo bíceps femoral direito, que fica na região posterior da coxa direita. O tempo de recuperação varia muito de acordo com a evolução do atleta, mas por se tratar de musculatura da região posterior, a gente costuma ser mais conservador nesse tratamento, porque a grande preocupação passa a ser o risco de recidiva da lesão", explica.

Jean Silva não esteve em campo contra o Independente e, ao menos contra o São Francisco, no próximo domingo (12), não estará liberado. "Por isso que o tempo de recuperação de uma lesão muscular nas cadeias posteriores, tanto de perna quanto de coxa, costuma ser mais demorado que em outras cadeias musculares", encerra.