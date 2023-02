Remo: Leonan sobre duelo com o São Francisco: ‘Grandes chances de fazer um bom jogo’

O Remo ganhou um ‘reforço’ importante para o jogo contra o São Francisco. No domingo (12), às 15h30, no Estádio Ipixunão, o Leão Azul conta com o retorno do lateral-esquerdo Leonan, que pode fazer a reestreia oficial pelo clube, após a renovação de contrato.

Com dores musculares, Leonan foi vetado dos últimos amistosos e da estreia do Remo no Parazão, contra o Independente. Com isso, o concorrente Raí ganhou a oportunidade. Agora, ambos tentam ganhar a preferência do técnico Marcelo Cabo para o jogo deste fim de semana.

Leonan falou sobre o trabalho de recuperação e o retorno: "A expectativa é muito alta. Me sinto bem. Estou feliz por estar voltando e treinando com a equipe de novo. É sempre ruim ficar de fora, não jogar é muito difícil. Mas tive uma semana boa de trabalho, assim como a recuperação e estou empolgado para o jogo de domingo", disse Leonan.

Especificamente sobre o jogo contra o São Francisco, Leonan analisou o momento em que o Remo chega para a partida do fim de semana. Mesmo enfrentando uma das mais fortes equipes do interior, o lateral mostrou confiança nas chances de triunfo do Leão Azul.

"A preparação está muito intensa. A gente vem trabalhando firme durante a semana. Trabalhamos muitas coisas que devemos fazer no domingo. Temos grandes chances de fazer um bom jogo. Agora vamos jogar fora, sabemos das adversidades, mas estamos preparados para qualquer cenário", concluiu.