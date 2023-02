Duelo entre Remo e Vitória-ES pela Copa do Brasil põe frente à frente líderes estaduais; veja

Faltando menos de dois dias para a estreia na Copa do Brasil, o Clube do Remo vai intensificando os treinos para tentar surpreender o Vitória, pela primeira fase da competição. Os dois times fazem a disputa em jogo único. Quem vencer, caminha à segunda fase e ainda ganha, de quebra, uma cota de R$ 900 mil. Além disso, irá enfrentar o vencedor de São Luiz-MA e Juventude.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Na teoria, o grupo azulino vai confiante, amparado no retrospecto favorável no Campeonato Paraense, onde é o líder absoluto, com três vitórias em três jogos. O script positivo, no entanto, não é unilateral, pois o adversário também tem seus trunfos e é o líder do Campeonato Capixaba. Além disso, joga em casa, diante de sua torcida.

Com dois times embalados, é provável que tenhamos uma partida movimentada, pelo menos é o que espera o ataque azulino, na figura do atacante Diego Tavares. "Estamos trabalhando muito forte para chegar bem no jogo desta quinta, chegar 100%. Vai ser um jogo muito difícil, onde teremos grandes dificuldades. No entanto, estamos nos preparando forte aqui também. Então vamos chegar dispostos a nos classificar", garante.

VEJA MAIS

Tavares sabe que o parâmetro de comparação entre as competições é inviável, sobretudo quando se trata de um duelo de líderes, mas a ideia é que o time vá bem entrosado, disposto a cavar espaços e segurar o ímpeto adversário. "Fizemos três bons jogos no estadual, com três vitórias. Isso nos dá uma confiança boa para mudar a chave e entrar positivamente na outra competição, onde temos o Vitória do Espírito Santo. Todo grupo está focado nessa partida e nessa classificação".

Não só pela competição em si, o duelo desta quinta tem ingredientes atraentes para os dois clubes, que vão da visibilidade aos cofres. "Estamos trabalhando para evoluir a cada dia. Ainda temos muito a evoluir, mas essas vitórias nos dão uma tranquilidade maior para correr atrás das melhorias e se manter invictos no campeonato", encerra.