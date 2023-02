Jogadoras anunciam saída da Seleção Francesa meses antes da Copa do Mundo de Futebol Feminino

Adversária da Seleção Brasileira, a Seleção Francesa está acumulando problemas internos que afetaram a escalação do time para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. No último fim de semana, a capitã Wendie Renard, anunciou por meio das redes sociais a aposentadoria da equipe, seguida pelas atacantes Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto.

“Defendi a camisa azul branca e vermelha 142 vezes com paixão, respeito, comprometimento e profissionalismo. Amo a França mais do que tudo, não sou perfeita, longe disso, mas não posso mais tolerar o sistema atual, longe dos requisitos do mais alto nível. É um dia triste, mas necessário para preservar minha saúde mental. É com o coração pesado que envio esta mensagem para informar sobre minha decisão de me afastar da seleção francesa. Infelizmente, não disputarei a Copa do Mundo nessas condições. Meu rosto pode mascarar a dor, mas meu coração dói. E não quero mais sofrer. Obrigado por seu apoio e respeito à minha decisão”, escreveu a Renard na postagem anunciando a decisão.

Logo após a postagem da capitã nas redes sociais, as atacantes Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto também anunciaram que também estão deixando a equipe francesa.

“Depois do comunicado da nossa capitã e tendo em conta os recentes resultados e gestão na equipe francesa, anuncio que vou suspender as minhas obrigações internacionais para me concentrar na minha carreira no clube. Se finalmente acontecerem as mudanças profundas necessárias, voltarei ao serviço”, escreveu Diani, que atualmente é artilheira do Campeonato Francês pelo PSG.

“Os acontecimentos de 2019, a lesão de 2022 depois dos recentes acontecimentos mostram-me que já não estou em conformidade com a direção da equipe da França e os valores passados. Tomei a decisão de colocar a minha carreira internacional entre parênteses até que as mudanças necessárias sejam feitas”, escreveu Katoto, também jogadora do PSG.

A Federação Francesa de Futebol (FFF), emitiu uma nota sobre a saída das atletas da Seleção, mas não indicou que nenhuma mudança na equipe será feita, como as atletas pediram nos textos postados.

“A FFF tomou nota das declarações de Renard, Diani e Katoto. O Comitê Executivo, que se reunirá dia 28/02, abordará o assunto. A FFF gostaria de lembrar que nenhuma individualidade está acima da instituição da seleção francesa”, diz a nota.



Copa do Mundo Feminina 2023

A Copa do Mundo Feminina 2023 começa no dia 20 de julho e será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Vai ser a primeira com 32 seleções, em um formato igual ao torneio masculino: oito grupos com quatro países cada.

A França e o Brasil estão no grupo F e devem se enfrentar no dia 23 de julho às 7h (horário de Brasília).