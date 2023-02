Remo anuncia turmas infanto-juvenis para Escolinha de Society Feminina

O Clube do Remo anunciou por meio das redes sociais a abertura de inscrições para turmas da escolinha de society feminina. As aulas serão às terças e quintas pela tarde, para meninas de 10 a 18 anos. As alunas terão como professora a jogadora Lora Soure, que atualmente defende o clube.

Quem tiver interesse pode se inscrever diretamente na Secretaria do Ginásio Serra Freire, que fica na Avenida Brás de Aguiar, entre Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiúva. É necessário levar duas fotos 3x4, cópia de certidão de nascimento ou RG da aluna, cópia de comprovante de residência, cópia do RG do responsável e apresentar atestado médico em até 30 dias. A mensalidade será de R$110 para sócio-torcedor, e R$120 para não-sócio