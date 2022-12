Copa do Mundo 2026: como se programar para viajar aos Estados Unidos, Canadá e México

A próxima Copa do Mundo será em junho de 2026, desta vez, com uma novidade: o evento será sediado por três países, Estados Unidos, Canadá e México. Como cada país tem uma legislação diferente, essa pode ser a hora ideal para o torcedor que deseja ir ao Mundial começar a se planejar para a viagem. Veja como:

Como tirar o visto para entrar nos Estados Unidos?

No site do Departamento do Estado dos EUA, o torcedor interessado em viajar ao país encontrará o formulário DS-160. Em seguida, após preencher o documento, ele deve acessar o site do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto e pagar uma taxa de R$ 800.

Após o pagamento da taxa, o solicitante precisará agendar uma visita e entrevista presencial ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto e no consulado, para realizar a coleta de biometria e foto. Se aprovado, após o prazo dado pelo CASV, o solicitante recebe o visto em mãos e, assim, além de conseguir a viagem aos EUA, também consegue autorização para entrar no México e Canadá.

Como ir ao Canadá?

Para solicitar a entrada no Canadá, o turista precisa entrar no site do governo canadense e solicitar o Electronic Travel Authorization (eTA), documento que autoriza a viagem de pessoas pré-selecionadas ao país. Veja o que é preciso:

Passaporte válido

Visto canadense ou um visto americano

Ter um cartão de crédito que aceite transações internacionais

Separar o valor de 7 dólares canadenses para o pagamento do eTA.

Como assistir os jogos no México?

O torcedor que deseja assistir aos jogos nas três sedes do país, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, poderá apenas apresentar um visto estadunidense válido, seja dos EUA, Canadá ou México, ao chegar no país. No caso do México, para solicitar o visto é necessário agendar o serviço em um dos consulados mexicanos, no Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília.

