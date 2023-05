Condenado com Cuca por violência sexual, ex-goleiro do Remo é demitido do Grêmio

A diretoria do Grêmio informou a saída do preparador de goleiros da equipe Sub-14, Eduardo Hamester, que foi condenado juntamente com Cuca, hoje técnico de futebol, ainda na década de 80, por atentado ao pudor e uso de violência. O treinador de goleiros estava no Tricolor Gaúcho desde a temporada 2015 e passou pelo Remo, ainda como goleiro, em 1998.

A saída de Eduardo Hamester, de 56 anos, foi desencadeada após protestos da torcida do Corinthians-SP contra Cuca, que comandou a equipe paulista por apenas dois jogos e saiu do clube.

VEJA MAIS

Entenda o caso

Na temporada de 1987, a delegação do Grêmio, realizou uma excursão à Europa e realizou algumas partidas amistosas. Os então jogadores de Tricolor, Cuca, Hamester, Fernando Castoldi e Henrique Etges ficaram detidos na Suíça. A alegação é que os atletas teriam tido relações sexuais cum uma garota, sem o consentimento. A Polícia investigou o caso e informou que a garota esteve no quarto dos jogadores com amigos e que foi puxada e abusada.

Depois de um mês detidos na Suíça, os atletas foram soltos e liberados. O atual treinador Cuca e Henrique foram condenados a 15 meses de reclusão, por atentado ao pudor com uso de violência, porém, eles nunca cumpriram a punição e o caso prescreveu.