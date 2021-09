O goleiro ex-Remo Wéverton, atualmente no Palmeiras e Seleção Brasileira, usou o Instagram para brincar com os seguidores e fazer uma enquete. No story, Wéverton questiona se sabiam sobre a passagem do jogador pelo clube do Baenão.

Wéverton passou pelo Remo na Segundona de 2007, a última do Leão antes de retornar este ano (Reprodução / Instagram)

E você, torcedor azulino, se lembra? Comenta aí!