Rayane Bastos é destaque no cenário do mma feminino no Pará

A atleta Rayane Bastos, integrante da equipe JB Jitsu/Team Figueiredo e natural da cidade de Castanhal, é o atual destaque do cenário feminino do mma no estado do Pará. Ela conquistou o cinturão da categoria peso-mosca (Até 57 Kg) do evento PFC (Pitbull Fight) em dezembro de 2022 com um bela vitória por nocaute técnico em cima da dura atleta Eliane Souza, na edição de nº 61 do evento.

Rayane e Samara Santo foram as únicas lutadoras paraenses a participarem do evento asiático ONE Fight Championship, que está entre os 3 maiores do mma do planeta. Rayane teve com duas participações até o momento. Ela conta com o apoio de Apomibomp, Ótica Popular e Eclosão Service seu treinamento para seu próximo compromisso já esta a todo vapor, com a sua equipe de treinamento que tem Toninho Marajó, Leno Maia e Mauricio Karaev.

UFC anuncia Amanda Lemos em disputa de cinturão no UFC 292

Amanda Lemos conseguiu a chance de disputar o cinturão no UFC 292 após duas grandes performances em suas últimas lutas. A paraense finalizou Michelle Waterson no segundo round e nocauteou Marina Rodriguez no terceiro assalto, em julho e novembro do ano passado, respectivamente. Amanda está com 35 anos e foi campeã do evento nacional Jungle Fight em 2015 deixando o cinturão vago no ano seguinte para assinar com o UFC. A última derrota de Amanda aconteceu para Jéssica Bate-Estaca, em abril de 2022.

Talentos Fight Pará 16 neste sábado

O TFP (Talentos Fight Pará) realizado neste sábado (20) no ginásio do colégio Gin Liceu a partir das 18:00 no Distrito de Icoaraci a sua 16 ª edição que contará com 07 lutas de MMA profissionais e com a presença VIP de Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra", ingressos antecipados com valor promocional de R$ 20,00.

Dana White anuncia retorno do UFC a Austrália

Depois do histórico UFC 284, o UFC já tem nova data para retornar a Oceania. Na já tradicional ‘live surpresa’, o presidente da organização Dana White anunciou que o octógono desembarcará novamente na Austrália no dia 10 de setembro, para o UFC 293

Francis Ngannou define futuro e assina com o PFL

Acabou a novela. Cerca de cinco meses após deixar o UFC, Francis Ngannou é o mais novo contratado da PFL. O anúncio foi feito pelo peso pesado (até 120,2kg) camaronês em entrevista ao jornal ‘New York Times’.Um dos principais motivos que levaram ao rompimento de Francis Ngannou com o UFC foi sanado no novo vínculo com a PFL: o camaronês está liberado para competir em eventos de boxe.