Novo contratado do Paysandu, Paulão treina na Curuzu e diz aos jogadores: 'estou no lugar certo'

De olho na Série C do Brasileiro, o Paysandu fechou na semana passada com o zagueiro Paulão, de 37 anos. O jogador já está em Belém, já treina com o elenco e fez parte da reunião no vestiário bicolor, antes da vitória contra o Manaus-M, por 1 a 0.

ASSISTA

Paulão fez questão de pedir a palavra antes do grupo subir o túnel para o gramado da Curuzu. O jogador falou que acredita no elenco e que não está em Belém a passeio.

“Estou aqui há 48 horas, mas tenho certeza que estou no lugar certo. Não sai de casa para passar tempo aqui, estou aqui pois acredito em cada um de vocês. Vamos mudar essa p*** a partir de agora”, disse.

VEJA MAIS

O zagueiro possui passagens por vários clubes do futebol brasileiro, como Grêmio-RS, Internacional-RS, Cruzeiro-MG, Vasco da Gama-RJ, América-MG e Fortaleza-CE, além de ter atuado por duas temporadas na China, defendendo o Guangzhou FC. Os dois últimos anos esteve no Cuiabá-MT, jogando a Série A, porém, está sem entrar em campo há mais de sete meses.

Seu último jogo foi na partida contra o Goiás-GO, pela 33ª rodada do Brasileiro da Série A, no dia 23 de outubro de 2022. Após o fim da temporada, não renovou com o Dourado para a sequência de 2023.

VEJA MAIS

Paulão segue treinando, buscando melhorar o condicionamento físico e aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O atleta poderá atuar somente na Série C.