Meia do Paysandu lamenta disputar decisão de terceiro lugar: 'Era para estarmos jogando a final'

O Paysandu terá pela frente o Cametá, amanhã (24), às 20h, na Curuzu, em Belém, pela decisão do terceiro lugar do Campeonato Paraense, porém, o jogo também decide o futuro das equipes na Copa do Brasil 2024. O meia bicolor Fernando Gabriel falou da importância da partida e lamentou não estar jogando a decisão do Parazão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Contra o Cametá, o Paysandu tenta além da vaga na Copa do Brasil, ter um pouco mais de tranquilidade na temporada. A equipe bicolor ficou de fora da grande final do Parazão ao perder a vaga para o Águia. O meia Fernando Gabriel comentou sobre a disputa do terceiro lugar, frisou compromisso em campo, mas afirmou que esse tipo de partida não é para o Paysandu.

“É o último jogo, é a disputa de terceiro e quarto, mas que não era para estarmos jogando na verdade. Para nós jogadores não nos sentimos satisfeitos, pois éramos para estarmos jogando uma final, mas enfim. É o que restou, é importante, vamos levar muito a sério, de realmente uma ser uma ‘final’, pois vale uma vaga, não é uma partida qualquer”, disse.

VEJA MAIS

Fernando Gabriel citou o mando de campo como um dos trunfos do Papão para superar o Cametá, pediu atenção com a equipe do Mapará e afirmou que o Paysandu possui a obrigação de fazer o resultado em casa.

“Temos que ter todos os cuidados com o Cametá, pois vamos jogar uma partida que vale muito que é a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, tenho certeza que o Cametá está levando esse jogo como uma final. Para nós, jogadores e instituição Paysandu, que a gente, dentro da nossa casa, temos a obrigação de fazer valer a nossa casa, o nosso mando e ganhar o jogo. Com todo respeito ao Cametá, mas aqui dentro [Curuzu] somos fortes, claro, temos pouco tempo de trabalho, mas temos que fazer valer a nossa força e garantir o Paysandu na Copa do Brasil”, comentou.

VEJA MAIS

No primeiro jogo, no Estádio Parque do Bacurau, Cametá x Paysandu empataram em 1 a 1. Na partida de volta, quem vencer fica com a vaga na Copa do Brasil 2024, caso o jogo termine novamente empatado, o representante do Pará na competição nacional será conhecido nas disputas de pênaltis.