Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Cametá, valendo o terceiro lugar no Parazão

O Paysandu iniciou as vendas de ingressos para o segundo jogo que decide o terceiro e quarto lugar do Campeonato Paraense, contra a equipe do Cametá. O duelo será nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no estádio da Curuzu. No primeiro encontro, os dois times empataram em 1 a 1, deixando a definição para o jogo da volta.

Os ingressos foram definidos no valor de R$ 30,00 arquibancada e R$ 60,00 a cadeira cativa. Os interessados podem acessar o site Bilheteria Digital e em todas as lojas Lobo.

Já as reservas de meia-entrada começaram nesta segunda-feira (22), às 18 horas, diretamente no site oficial do clube. Quem adquirir desta forma poderá fazer a retirada na terça-feira (23), entre 13h e 18h, nas bilheterias da Curuzu. Para quem vai retirar os ingressos de gratuidade, entre idosos e PCD, a retirada será no dia da partida, no portal P5 do próprio estádio.

Por ter arrancado um empate fora de casa, o Paysandu joga por uma vitória simples. Em caso de novo empate, o terceiro lugar será decidido nas penalidades máximas.