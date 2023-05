Gabriel Bernard sobre atuação como titular no Paysandu: ‘Quem joga aqui, joga em qualquer lugar'

A titularidade em quatro dos últimos seis jogos do Paysandu, tem levantado a moral do goleiro Gabriel Bernard. Com apenas 22 anos, o carioca está na primeira grande sequência fora do banco profissionalmente, e defendeu o gol bicolor nos jogos contra Cametá, Goiás e Manaus. Orgulhoso da atuação, Bernard comemorou a oportunidade.

“Antes era aquela situação de esperar quase o ano inteiro pela oportunidade, e depois que tem a oportunidade, tem que esperar mais a temporada inteira para ter uma brechinha para jogar. E jogo é jogo, tenho vivido intensamente cada partida, cada minuto ali, tenho aproveitado, evoluído. Tenho estudado meus jogos e to fazendo meu melhor para render da melhor forma possível e ajudar a equipe a alcançar os objetivos”, disse.



VEJA MAIS

Para o goleiro, o jogo mais difícil foi justamente o último, onde o Papão conquistou a vitória sobre o Manaus, por 1 a 0, depois de quatro partidas sem vencer, por conta da pressão de conseguir a vitória na partida.

“Foi difícil por tudo. A gente precisava ganhar esse jogo, entregar essa vitória para nós mesmos e também pro torcedor que estava esperando isso. É uma equipe qualificada, uma equipe forte que compete, disputa e tem qualidade. Então nós competimos com tudo e conseguimos essa vitória merecida”, explicou.

Sobre o estilo de jogo adotado até o momento na carreira, o goleiro destacou que não é de se aventurar ou se desesperar com os acontecimentos da partida. “Eu me considero um goleiro que não sou de sentir o jogo, sempre to muito tranquilo para realizar minhas ações da melhor forma. Mas, sem ritmo de jogo, a gente fica um pouco travado ainda para realizar algumas ações, [ser titular] tem me ajudado bastante a estar mais à vontade ali para jogar”, disse.

Prestes a disputar o terceiro lugar do Parazão, contra o Cametá, na próxima quarta-feira (24), o goleiro falou do orgulho de estar atuando pelo Paysandu como titular, enquanto o goleiro Thiago Coelho se recupera de uma cirurgia por conta de uma apendicite.

“Falo isso todo dia, aqui é um lugar muito diferente, todo mundo é paysandu ou o outro lado, é uma cidade diferente, um clube diferente. É uma tradição gigante. Quem joga aqui consegue jogar em qualquer lugar. Eu fico muito feliz de estar tendo uma boa sequência tão novo aqui”, finalizou.