Rescisão de contrato: Paysandu anuncia saída do atacante Stéfano Pinho

O atacante Stéfano Pinho foi oficialmente liberado pelo Paysandu nesta quarta-feira (24). O jogador de 32 anos aceitou uma rescisão de contrato amigável com o clube alviceleste e é o 12º atleta a deixar a Curuzu na temporada. Foram somente cinco jogos disputados pelo clube em 2023, dois deles como titular. A informação foi publicada pelo Papão em seus canais oficiais nas redes sociais no final da manhã.

O último jogo de Stéfano pelo Paysandu foi em 28 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino na Curuzu. O atacante entrou no segundo tempo e permaneceu por 13 minutos em campo. Stéfano em seguida ficou afastado para se recuperar de uma lesão no tendão posterior da coxa e nunca mais retornou ao time. Perdeu espaço ainda sob o comando do técnico Márcio Fernandes e sequer vinha ficando no banco de reservas em jogos do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil ou Série C. Nem mesmo a chegada do treinador Marquinhos Santos, há cerca de três semanas, rendeu nova chance ao atacante, que pode atuar centralizado ou pelos lados do campo.

Um gol

O primeiro e único gol marcado com a camisa bicolor foi na partida contra o Real Arquimes, pela segunda fase da Copa Verde, no dia 22 de fevereiro. Stéfano fez o 3º do Paysandu na vitória por 3 a 0. Os outros dois foram marcados pelo atacante Mário Sérgio. Assista abaixo:

Antes de chegar ao Papão, Stéfano Pinho construiu a carreira no exterior. Fruto da base do Fluminense e com passagens por Guaratinguetá e Madureira, deixou o Brasil em 2014 para jogar no MyPa, da Finlândia. Em seguida rodou por Estados Unidos, China e Arábia Saudita até desembarcar em Belém para jogar no Paysandu em 2023.

Lista de dispensas de 2023

Antes de Stéfano Pinho, outros 11 jogadores há foram dispensados pela diretoria alviceleste este ano. Eles são o goleiro Victor Souza, o zagueiro Henríquez Bocanegra, os laterais Igor Bosel, Juan Tavares e Samuel Santos; os volantes Léo Baiano, Jorge Jiménez, Bileu e Rithely; e os meias Ricardinho e Robert Hernández. Além deles, o lateral-esquerdo Eric Vieira foi emprestado ao Campinense até o final do ano, quando também se encerra o vínculo com o Paysandu.