Paysandu vence Cametá, leva o terceiro lugar no Parazão e garante vaga na Copa do Brasil 2024

O Paysandu venceu o Cametá por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (24) em partida que valeu o terceiro lugar do Parazão 2023. Com gol de Dalberto, ainda no primeiro tempo, e Bruno Alves no segundo, os bicolores foram superiores em campo e, além de levarem o terceiro lugar na competição estadual, garantiram vaga na edição da Copa do Brasil de 2024.

Ao início da partida os dois times procuraram espaços para alavancar jogadas ofensivas, mas até os primeiros 25 minutos não houve muito o que fazer. Armados num esquema tático 4-3-2-1, Paysandu e Cametá tiveram pouca inspiração. A primeira chance do bicola partiu de Bruno Alves, levantando bola na área, mas a finalização acabou para fora.

Em seguida foi o Cametá que se lançou, quando Rogerinho tabelou com Pedrão na direita e avançou com velocidade até a linha de fundo. O próprio Rogerinho tentou a finalização, mas Gabriel Bernard fez a defesa. Em linhas gerais, o Paysandu montou um esquema com Fernando Gabriel na armação, abastecendo Bruno Alves na direita e Dalberto na esquerda, enquanto Mário Sérgio, sem muita visibilidade, permaneceu na área.

Do outro lado o Cametá veio com uma estrutura semelhante, pondo na função de armador o meia Guilherme, contando com as arrancadas de Pet na direita e Léo Pará na esquerda. Da mesma forma, o centroavante Léo Pará permaneceu apagado por parte do primeiro tempo, tornando o jogo monótono e sem ações contundentes. Ainda na primeira etapa, o Paysandu perdeu Igor Fernandes, que foi substituído por Igor Fernandes.

O lance mais agudo dos primeiros 45 minutos foi um ataque bicolor que resultou no gol de Edílson, após boa triangulação na direita. O lateral chutou cruzado e enganou o goleiro, mas a arbitragem anulou o lance, alegando que a bola saiu pela linha de fundo. Na reta final, o Papão foi mais ofensivo e, de tanto forçar, fez um gol legal após escanteio de Bruno Alves, convertido, sem querer, por Dalberto, o primeiro dele pelo clube.

2º Tempo

No retorno do intervalo o Papão veio com uma mudança, saindo o autor do gol, Dalberto, para a entrada de Vinicius Leite, enquanto o Mapará repetiu a onzena inicial, com o objetivo de pressionar o adversário pelo gol do empate, mas quase leva o segundo, ainda aos 4 minutos, depois que Fernando Gabriel perdeu uma chance incrível, na sobra de bola do cabeceio de Mário Sérgio.

O bom momento bicolor logo refletiu em outra boa jogada, que resultou em uma marcação de pênalti. Bruno Alves invadiu a área pela direita e Rayro veio por trás, empurrando o atacante, que foi ao chão. O próprio foi para a cobrança e ampliou o placar em favor do Paysandu, 2 a 0.

Ainda disposto a embolar a partida, o técnico Rogerinho Gameleira promoveu algumas mudanças no time, entre elas a entrada de Cristian no lugar de George, para dar mais volume na saída de bola. E, de fato, o time conseguiu ter maior controle nas ações, preenchendo o campo defensivo bicolor. Wendell, que havia entrado também na segunda etapa, deu algum trabalho para a defesa bicolor.

Para dar maior rodagem aos reservas, o técnico Marquinhos Santos fez três mudanças de uma só vez, colocando em campo João Vieira, Roger e Naylhor, nas vagas de Geovane, Fernando Gabriel e Filemon, respectivamente. Na prática, o Papão deu mais fôlego ao time. Aos 30, Bruno Alves cobrou escanteio pela direita e o cabeceio de Mário Sérgio passou perto do gol.

Logo depois foi a vez de Wendell, em bela jogada individual pela esquerda, invadir a área e arriscar o chute venenoso, defendido por Gabriel Bernard. Os minutos finais da partida foram de poucas emoções, sendo a última delas a cobrança de falta de Bruno Alves que atingiu o travessão cametaense. Aos 52, o árbitro Marco José Soares de Almeida decretou o fim da partida, que deu ao Paysandu o terceiro lugar no Campeonato Paraense.

Ficha Técnica

Data: 24/05/2023

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Cartões Amarelos: Rony, George, Rayro, Rogerinho, Marcão (Cametá) Bruno Alves (Paysandu)

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Filemon (Naylhor), Genílson, Eltinho (Igor Fernandes); Gabriel Davis, Geovane (João Vieira), Fernando Gabriel (Rorger); Bruno Alves, Dalberto (Vinícius Leite) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos

Cametá: Pedro Henrique; Pedrão, Rony, Marcão, Rayro; George (Cristian); Ryan, Guilherme (Márcio), Pet (Bruce), Léo Pará (Wendell) e Rogerinho.

Técnico: Rogerinho Gameleira