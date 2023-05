Torcedores do Paysandu provocam Remo e fazem paródia de música: 'não querem voltar para a Série D'

A fase da dupla Re-Pa na Série C de 2023 não é das melhores, mas não é por isso que a provocação entre os rivais deixa de existir. O último episódio da enxurrada de memes envolvendo as duas equipes ocorreu na última segunda-feira (22), após a derrota do Remo para o São José-RS. Torcedores do Paysandu fizeram uma paródia de uma música, brincando com o possível rebaixamento do Leão Azul.

A paródia é da música "Apelido Carinhoso", do cantor sertanejo Gusttavo Lima. No refrão, os bicolores dizem que os azulinos "não querem voltar para a Série D". Confira:

No momento, o Remo é o lanterna da Série C do Brasileirão, com nenhum ponto conquistado nas primeira quatro rodadas. Já o Paysandu ocupa a 11ª posição da Terceirona, com seis pontos.

A dupla Re-Pa volta a disputar uma partida pela Série C somente na próxima semana. No domingo (28), o Papão viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Volta Redonda, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. Já na terça-feira (30), o Remo recebe o Confiança no estádio Baenão, às 20h.