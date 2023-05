Mesmo na lanterna da Série C, Remo tem mais chances de classificação que o Paysandu, afirma site

A derrota de 2 a 1 do Remo para o São José-RS na última segunda-feira (23) encerrou a quarta rodada da Série C do Brasileirão. Com isso, o site Chance de Gol, especialista em estatística, divulgou novos números sobre as probabilidades de classificação e rebaixamento no campeonato. Um número, no entanto, chamou a atenção. Segundo o portal, mesmo na lanterna da Terceirona, o Leão Azul tem mais chances de avançar à próxima etapa do torneio que o Paysandu, que é o 11º colocado.

De acordo com o Chance de Gol, após o final da quarta rodada, o Remo tem 6,1% de chances de se classificar aos quadrangulares de acesso à Série B. Ainda segundo o site, o Paysandu possui 5,4% de possibilidade de avançar de fase.

O que chama a atenção nos números é a posição de ambas as equipes na tabela. O Remo ocupa a 20º posição da Série C - último colocado - e é o único time entre as três primeiras divisões do Brasil que ainda não conquistou pontos no Brasileirão deste ano. Por outro lado, o Paysandu está na 11ª colocação, com 6 pontos conquistados em quatro partidas.

Apesar do Leão ter mais chances de classificação, segundo o site, que o Papão, as probabilidades de queda azulinas são maiores que as bicolores. De acordo com o Chance de Gol, o Remo tem 42,4% de possibilidade de jogar a Série D do ano que vem. Já o Paysandu tem apenas 39% de hipóteses de cair à Quarta Divisão.

Veja os números do Chance de Gol

Chance de Gol da quarta rodada da Série C de 2023 (Divulgação/ Chance de Gol)

A dupla Re-Pa volta a disputar uma partida pela Série C somente na próxima semana. No domingo (28), o Papão viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Volta Redonda, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. Já na terça-feira (30), o Remo recebe o Confiança no estádio Baenão, às 20h.

Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com, além da Rádio Liberal FM, que terá cobertura no Youtube e na frequência 97.5MHz.