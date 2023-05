Premiações do Parazão 2023 serão definidas nesta sexta-feira (26), afirma FPF

A premiação do Campeonato Paraense de 2023 já está definida e será divulgada em breve. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, os valores pagos aos participantes do torneio serão anunciados nesta sexta-feira (26), logo após a final do torneio.

Segundo Gluck Paul, as premiações do Parazão passaram por um novo cálculo em 2023. O motivo da mudança foi a paralisação do campeonato, em janeiro, o que fez com que o torneio ultrapassasse a data limite para a disputa da decisão, originalmente marcada para o dia 15 de abril.

Com exceção de Remo, Paysandu, Tuna e Águia de Marabá, que disputarão o Campeonato Brasileiro no segundo semestre e tinham contratos mais longos com seus atletas, os demais clubes precisaram fazer aditivos contratuais para que tivessem elenco no estadual. Inicialmente, essas agremiações possuíam vínculo de somente três meses com seus jogadores.

Por conta da ampliação de contratos, a FPF vai oferecer aos clubes prejudicados uma "ajuda de custo" para que os acordos ampliados sejam pagos. O objetivo é não prejudicar a saúde financeira das equipes.

"Vamos oferecer esse valor aos clubes que precisaram ampliar os vínculos para jogar. Por conta dessa ajuda, precisaremos recalcular os valores de premiação. Tudo, no entanto, será divulgado no dia da final", explicou Ricardo Gluck Paul.

A partir das 20h, Remo e Águia fazem a última partida da competição, que começou no início de fevereiro. No estádio Baenão, o Leão Azul tenta reverter a vantagem do Azulão Marabaense, que venceu o duelo de ida, no interior do estado, por 1 a 0.

Vale destacar que o Paysandu venceu o Cametá na última quarta-feira (24), por 2 a 0, na Curuzu, na disputa de terceiro lugar do Parazão. Com isso, o clube alviceleste garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2024.

O duelo entre Remo e Águia de Marabá terá uma cobertura especial e transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Já a Rádio Liberal FM vai transmitir a partida pelas redes sociais, YouTube e também na frequência 97,5 Mhz.