Paysandu anuncia rescisão com o meia João Pedro e chega a 13 jogadores dispensados em 2023

O meio-campista João Pedro é o 13º jogador a ser dispensado pelo Paysandu em 2023. A confirmação da saída do jogador foi feita por meio de postagem nas contas oficiais do Papão nas redes sociais. Aos 24 anos, ele retorna ao Vila Nova-GO, clube com o qual mantém vínculo e estava emprestado ao Bicola.

(Texto em atualização)