Dias depois de ser dispensado do Paysandu, João Pedro é anunciado por outra equipe da Série C

O meia João Pedro, dispensado pelo Paysandu há dois dias, já tem novo clube. O jogador foi anunciado como novo reforço da Aparecidense-GO neste domingo (28). Assim como o Papão, o time goiano disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

A rescisão de contrato com João Pedro foi comunicada pela diretoria bicolor na última sexta-feira (26). O jogador, que pertencia ao Vila Nova-GO e estava no Bicola por empréstimo, teve o desligamento efetuado em comum acordo.

No Paysandu, João Pedro não colecionou bons números. Meia ofensivo canhoto, João Pedro chegou ao Papão ainda na pré-temporada como uma aposta do então treinador bicolor, Márcio Fernandes. A passagem pelo clube paraense rendeu 11 jogos, cinco deles como titular, mas nenhum gol. O jogador fez apenas duas partidas sob o comando do técnico Marquinhos Santos: contra Cametá, jogo de ida da disputa pelo 3º lugar; e na derrota do primeiro jogo da final da Copa Verde, contra o Goiás.

O Aparecidense-GO, novo clube de João Pedro, já enfrentou o Paysandu na Série C deste ano - na rodada de abertura, na Curuzu. No entanto, o meia ainda vai enfrentar outro time paraense na competição: o Remo. No dia 11 de junho, pela oitava rodada da competição, o Leão encara o Camaleão, fora de casa.