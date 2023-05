Em busca de arrancada, Paysandu encara o Volta Redonda, em recuperação na Série C

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (28) pela 5ª rodada da Série C. A partida será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A bola começa a rolar às 19h (de Brasília) e marcará uma disputa intensa pela zona de classificação da Terceirona.

Mesmo longe de casa, o Papão tem como objetivo garantir pelo menos um ponto. A equipe está em busca de estabilidade na temporada e vê o trabalho do técnico Marquinhos Santos tomando forma. Depois de uma sequência negativa nas primeiras partidas sob o novo comando, os bicolores engataram duas vitórias consecutivas - diante de Manaus, pelo Brasileiro; e Cametá, na disputa do 3º lugar do Parazão. Agora, a meta é seguir pontuando.

Na Série C, o treinador ganha mais opções para o time, já que o jogo do meio de semana, que encerrou a participação no estadual, não pôde contar com uma série de atletas contratados após o prazo de inscrição no torneio. Mas a atenção terá que ser dividida, pois, na próxima quarta-feira (31), o Paysandu tem o jogo de volta da final da Copa Verde, contra o Goiás. A equipe paraense precisa reverter uma vantagem de dois gols do adversário esmeraldino.

Diante do Voltaço, retorna ao time o atacante Vinícius Leite, que está entre os impossibilitados de jogar a Copa Verde. Por outro lado, o centroavante e artilheiro Mário Sérgio cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Manaus. O atacante Dalberto, mesmo sem condições físicas para suportar 90 minutos de partida, deve ser o titular pela ausência de outras opções para o setor.

Completam a lista de ausências do Paysandu o lateral-esquerdo Eltinho e o zagueiro Wanderson, ambos com problemas físicos.

Volta aos trilhos

O adversário do Papão está buscando se recuperar de um mau começo de Série C e alcançou, no final de semana passado, a primeira vitória na competição ao fazer 3 a 0 no América-RN. O triunfo, conquistado no próprio Raulino de Oliveira, retomou a confiança do elenco e no trabalho do técnico Rogério Corrêa.

Entre os destaques da imponente vitória sobre o América-RN estão o meia Robinho e o atacante Marquinhos. O primeiro é fruto da base, tem 20 anos e recebeu muitos elogios de Rogério Corrêa após o jogo. Já Marquinhos, de 24 anos, foi contratado depois de disputar o Carioca pelo Boavista. Ambos tiveram a primeira oportunidade no time titular e, agora, devem ser mantidos.

Passadas quatro rodadas, o Voltaço tem 3 pontos e ocupa a zona de rebaixamento. Um novo triunfo em casa faz a equipe fluminense encostar no Paysandu e voltar a sonhar com o G8, mirando os olhos para a ponta superior da tabela.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 5ª rodada

Volta Redonda x Paysandu

Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda (RJ)

Horário: 19h (de Brasília).

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Assistente 2: Jucimar dos Santos Dias (BA)

Provável Volta Redonda: Jean; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho, Júlio Cesar e Douglas Skilo; Marquinhos e Italo. Técnico: Rogério Corrêa.

Provável Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Genilson, Filemon e Igor Fernandes; Jacy, João Vieira e Nenê Bonilha; Vinícius Leite (Luis Phelipe), Bruno Alves e Dalberto. Técnico: Marquinhos Santos.