Paysandu chega a seis derrotas seguidas como visitante na Série C, pior sequência na competição

Após a derrota para o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 3 a 0, no último domingo (28), pela quinta rodada da Série C 2023, o Paysandu chegou a seis derrotas seguidas como visitante na competição, contando também os jogos finais da temporada passada. Essa é a pior sequência de derrotas do Papão na Série C do Brasileirão.

As derrotas foram 1 a 0 para o Vitória, 2 a 1 para o Figueirense e 1 a 0 para o ABC, todas no quadrangular da Série C do ano passado. Somadas às três derrotas da edição atual, 2 a 0 para o Figueirense, 5 a 0 para o Ypiranga e 3 a 0 para o Volta Redonda. O Paysandu marcou um gol e sofreu 14.

Antes da sequência atual, a maior série de derrotas como visitante começou em 1990, com a goleada de 4 a 0 para o América-MG, e terminou em 2007, com derrotas para Imperatriz (1 a 0), Araguaína (1 a 0) e Palmas (1 a 0). No meio desses jogos o time chegou a perder para o Ananindeua, mas o jogo foi no Mangueirão.

Outras sequências de derrotas foram em 2014 (derrotas para Salgueiro, Cuiabá e Treze), 2012 (derrotas para Icasa, Macaé e Icasa de novo) e 2011 (derrotas Águia, Rio Branco e CRB). Em uma mesma edição, a maior série de derrotas seguidas como visitante é com três, número em que o Papão já chegou.

Sequências de derrotas como visitante

6 derrotas - Vitória 1 a 0, Figueirense 2 a 1, ABC 1 a 0, Figueirense 2 a 0, Ypiranga 5 a 0, Volta Redonda 3 a 0 - (2022-atual).

4 derrotas - América-MG 4 a 0, Imperatriz 1 a 0, Araguaína 1 a 0 e Palmas 1 a 0 - (1990-2007)

3 derrotas - Águia 2 a 1, Rio Branco 2 a 1, CRB 3 a 0 - (2011).

3 derrotas - Icasa 1 a 0, Macaé 3 a 2, Icasa 2 a 1 - (2012).

3 derrotas - Salgueiro 2 a 1, Cuiabá 3 a 2, Treze 3 a 0 - (2014).

Histórico fora de casa

Apesar de seis derrotas seguidas, o Paysandu está longe da sua pior sequência sem vitórias como visitante na Série C. Fora do Pará, o Papão já chegou a ficar 22 jogos sem vencer pela Série C. Fora de Belém o número bateu 19 partidas, quando em 2010 venceu o São Raimundo, em Santarém.

Confira as piores sequências sem vitórias do Paysandu como visitante na Série C:

Fora de Belém

19 jogos sem vitória fora de Belém entre 1990 e 2010 (Quebrada em São Raimundo 1 a 2 Paysandu)

Fora do Pará

16 jogos sem vitória fora do Pará entre 2012 e 2016 (Quebrada em Botafogo-PB 0 a 1 Paysandu)

22 jogos sem vitória fora do Pará entre 1990 e 2011 (Quebrada em Araguaína 0 a 1 Paysandu).

