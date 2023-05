Atacante Walter, ex-Paysandu, estreia na Segunda Divisão do Gauchão e sobrepeso chama atenção; vídeo

O final de semana foi de estreia no futebol gaúcho. O atacante Walter, voltou ao Rio Grande do Sul (RS), dessa vez para defender o Pelotas-RS, pela Segunda Divisão do Gauchão. O clube de Walter venceu por 4 a 0 o Guarani de Venâncio Aires-RS, em jogo válido pela 7ª rodada, mas o que chamou a atenção foi a forma física do jogador, que passou pelo Paysandu em 2018.

ASSISTA

Walter, com 33 anos, sempre teve um histórico de problemas com a parte física. Com passagens por grandes clubes do Brasil, como Internacional, Fluminense-RJ, Cruzeiro e Athletico-PR, o atacante vem sofrendo com o sobrepeso. As fotos divulgadas pelo departamento de comunicação do Pelotas, mostram o jogador bem acima do peso.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, vários perfis comentaram sobre a forma física do jogador, que passou pelo futebol paraense na temporada 2018, quando defendeu o Paysandu em 12 partidas e marcou três gols. Nos últimos cinco anos, Walter passou por 10 clubes, e, no período de um ano, o Pelotas é a quinta equipe do jogador.