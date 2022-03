Após estreia em time de Eduardo Ramos, forma física de ex-Paysandu Walter viraliza; foto

O atacante Walter estreou neste fim de semana com a camisa do Amazonas, na vitória por 1 a 0 sobre o Fast Clube, em partida do último sábado (12), pelo Campeonato Amazonense. Mas o que chamou mais atenção foi a forma física apresentada pelo centroavante ex-bicolor. Veja:

No Amazonas, Walter tem como companheiro de time o meia ídolo do Remo Eduardo Ramos, de 35 anos, que voltou ao futebol, após passar sete meses sem jogar.

Passagem pelo Paysandu

Em 2018, Walter jogou 12 partidas pelo Paysandu e marcou três gols. Ele chegou ao Papão com status de principal contratação do clube em 2018, mas alegou problemas familiares e pediu para deixar a equipe. Dias depois foi anunciado no CSA-AL para a disputa da Série B.