Números de Tite no Flamengo o colocam com a menor média de gols sofridos nos últimos 10 anos; veja

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense no último sábado no Maracanã (09), pela semifinal do Campeonato Carioca, Tite mencionou Vítor Pereira como o treinador com a maior média de gols marcados pela equipe do Flamengo nos últimos anos. No entanto, o técnico português esteve longe do equilíbrio desejado, sendo um dos mais vazados na defesa e, por isso, não deixou saudades na torcida.

Mas quem seria o técnico com o maior equilíbrio, considerando tanto os gols marcados quanto os sofridos? Para buscar uma resposta, o ge realizou uma espécie de "checagem" e analisou os números dos treinadores rubro-negros nos últimos 10 anos. O levantamento abrange partidas oficiais e amistosos disputados desde 2014.

Com 24 jogos no comando do Flamengo, sendo 12 no final do ano passado e a outra metade neste início de temporada, Tite ainda não alcançou o Top 5 dos treinadores mais equilibrados. No entanto, devido ao desempenho defensivo em 2024, ele é o técnico com a menor média de gols sofridos: 0,5. Isso significa que sua equipe sofre, em média, um gol a cada duas partidas.

Menor média de gols sofridos:

Tite (2023-2024): 0,50 (12 sofridos em 24 jogos) Dorival Júnior (2018): 0,58 (7 sofridos em 12 jogos) Paulo César Carpegiani (2018): 0,65 (11 sofridos em 17 jogos) Maurício Barbieri (2018): 0,74 (29 sofridos em 39 jogos) Muricy Ramalho (2016): 0,80 (21 sofridos em 26 jogos) Jorge Jesus (2019-2020): 0,82 (47 sofridos em 57 jogos) Dorival Júnior (2022): 0,83 (35 sofridos em 42 jogos) Reinaldo Rueda (2017): 0,84 (26 sofridos em 31 jogos) Renato Gaúcho (2021): 0,86 (32 sofridos em 37 jogos) Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 0,88 (52 sofridos em 59 jogos) Abel Braga (2019): 0,90 (29 sofridos em 32 jogos) Paulo Sousa (2022): 0,90 (29 sofridos em 32 jogos) Zé Ricardo (2016-2017): 0,96 (86 sofridos em 89 jogos) Jorge Sampaoli (2023): 1,05 (41 sofridos em 39 jogos) Oswaldo de Oliveira (2015): 1,05 (21 sofridos em 20 jogos) Rogério Ceni (2020-2021): 1,22 (55 sofridos em 45 jogos) Cristóvão Borges (2015): 1,28 (23 sofridos em 18 jogos) Vítor Pereira (2023): 1,33 (24 sofridos em 18 jogos) Domènec Torrent (2020): 1,56 (36 sofridos em 23 jogos) Ney Franco (2014): 1,86 (13 sofridos em 7 jogos)



No quesito ofensivo, Tite ocupa atualmente o quinto lugar com uma média de 1,87 gol por partida. Vítor Pereira, mencionado por Tite, está à frente, mas não lidera nesse aspecto. Quem se destaca como o melhor no ataque? Se você apostou em Jorge Jesus, esteve próximo, mas errou. O técnico português que fez sucesso no clube e é considerado um dos maiores treinadores da história do Flamengo, na verdade, fica em segundo lugar da lista, atrás de Renato Gaúcho:

Maior média de gols marcados:

Renato Gaúcho (2021): 2,35 (87 marcados em 37 jogos) Jorge Jesus (2019-2020): 2,26 (129 marcados em 57 jogos) Vítor Pereira (2023): 2,0 (36 marcados em 18 jogos) Rogério Ceni (2020-2021): 1,91 (86 marcados em 45 jogos) Tite (2023-2024): 1,87 (45 marcados em 24 jogos) Paulo Sousa (2022): 1,84 (59 marcados em 32 jogos) Abel Braga (2019): 1,84 (59 marcados em 32 jogos) Dorival Júnior (2022): 1,81 (76 marcados em 42 jogos) Dorival Júnior (2018): 1,75 (21 marcados em 12 jogos) Domènec Torrent (2020): 1,65 (38 marcados em 23 jogos) Zé Ricardo (2016-2017): 1,64 (146 marcados em 89 jogos) Jorge Sampaoli (2023): 1,61 (63 marcados em 39 jogos) Muricy Ramalho (2016): 1,61 (42 marcados em 26 jogos) Paulo César Carpegiani (2018): 1,58 (27 marcados em 17 jogos) Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 1,52 (90 marcados em 59 jogos) Oswaldo de Oliveira (2015): 1,45 (29 marcados em 20 jogos) Maurício Barbieri (2018): 1,26 (49 marcados em 39 jogos) Reinaldo Rueda (2017): 1,26 (39 marcados em 31 jogos) Cristóvão Borges (2015): 1,05 (19 marcados em 18 jogos) Ney Franco (2014): 0,43 (3 marcados em 7 jogos)



Juntando o ranking defensivo com o ofensivo, podemos identificar os técnicos com mais equilíbrio nos números dos últimos 10 anos do Flamengo. Nesse contexto, Jorge Jesus se destaca com folga, liderando com um saldo de 82 gols. Em segundo lugar aparece um treinador da época de "vacas magras" na Gávea: Zé Ricardo, com um saldo de 60 gols entre 2016 e 2017. Até o momento, Tite está fora do Top 5.

Melhores saldos de gols:

Jorge Jesus (2019-2020): 82 gols de saldo após 57 jogos Zé Ricardo (2016-2017): 60 gols de saldo após 89 jogos Renato Gaúcho (2021): 55 gols de saldo após 37 jogos Dorival Júnior (2022): 41 gols de saldo após 42 jogos Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 38 gols de saldo após 59 jogos Tite (2023-2024): 33 gols de saldo após 24 jogos Rogério Ceni (2020-2021): 31 gols de saldo após 45 jogos Abel Braga (2019): 30 gols de saldo após 32 jogos Paulo Sousa (2022): 30 gols de saldo após 32 jogos Jorge Sampaoli (2023): 22 gols de saldo após 39 jogos Muricy Ramalho (2016): 21 gols de saldo após 26 jogos Maurício Barbieri (2018): 20 gols de saldo após 39 jogos Paulo César Carpegiani (2018): 16 gols de saldo após 17 jogos Dorival Júnior (2018): 14 gols de saldo após 12 jogos Reinaldo Rueda (2017): 13 gols de saldo após 31 jogos Vítor Pereira (2023): 12 gols de saldo após 18 jogos Oswaldo de Oliveira (2015): 8 gols de saldo após 20 jogos Domènec Torrent (2020): 2 gols de saldo após 23 jogos Cristóvão Borges (2015): -4 gols de saldo após 18 jogos Ney Franco (2014): -10 gols de saldo após 7 jogos



Com um time cada vez mais moldado à imagem de Tite, o Flamengo retorna ao campo no próximo sábado, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, para decidir contra o Fluminense o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2024. Por encerrar a Taça Guanabara com a melhor campanha e vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro tem a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para avançar à decisão.