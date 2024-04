Com gols de Pedro e Ortiz, Flamengo vence o Palestino na Copa Libertadores 

O Flamengo venceu a primeira partida na Copa Libertadores. Em casa, no Maracanã, o time carioca venceu o Palestino-CHI por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (10). Os gols da vitória do Mengão foram marcados por Pedro e por Léo Ortiz.

Com o resultado, o Flamengo é líder do grupo E, somando quatro pontos. A equipe de Tite acumula uma vitória e um empate na Copa Libertadores.

O jogo foi dominado quase inteiramente pelo Flamengo. No primeiro tempo, o time dominou e criou as melhores jogadas em campos. O controle foi traduzido em gol. Aos 21 minutos, Pedro deu um chapéu no goleiro adversário para abrir o placar.

Já no segundo período, o Mengão seguiu na frente, com boas chances de aumentar o placar. Contudo, o arqueiro do Palestino salvou a equipe algumas vezes. O Flamengo reduziu o ritmo e administrou a vantagem. Na reta final, Léo Ortiz ainda teve a oportunidade de marcar, após escanteio, para selar a vitória do time carioca.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro. O clube enfrenta o Atlético-GO, no Serra Dourada, em Goiânia, domingo (14).