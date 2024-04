No Maracanã, torcida do Fluminense faz mosaico incompleto e web reage: 'Em código Morse'

O Fluminense jogou em casa na Libertadores 2024 contra o Colo-Colo, na noite da última terça-feira (9). O clube carioca é o atual campeão da competição e, por conta disso, a torcida tricolor preparou uma super festa para o início de mais uma jornada. Contudo, um mosaico acabou não saindo como o planejado e virou meme nas redes sociais.

A ideia dos torcedores era fazer um mosaico com a frase "por mais essa", no entanto, no momento em que o clube entrou em campo, o setor leste do Maracanã não estava cheio. Assim, placas ficaram faltando, deixando a expressão incompleta.

É claro que a internet não perdoou a gafe e começaram a criar memes e fazer brincadeira com a situação.

"Os caras fizeram um mosaico em código Morse", disse um torcedor na rede social X (Twitter). "Pessoal é Internacional, até mosaico em russo os caras fazer", escreveu outro internauta.

Apesar da falha na homenagem da torcida, o Fluminense começou bem. O Tricolor venceu o Colo-Colo por 2 a 1 e está na liderança com quatro pontos. Os gols foram marcados por Marcus e Germán Cano.

