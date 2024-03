Felipe Melo fala sobre condenações de Daniel Alves e Robinho: 'Tem que pagar pelo que fez'

Atleta do Fluminense, Felipe Melo falou sobre as condenações de Robinho e Daniel Alves, que foram companheiros do zagueiro na Seleção Brasileira. Em entrevista para o GE nacional, o jogador ressaltou que os dois precisam pagar pelo crime que cometeram e que espera que o esporte não "passe a mão na cabeça".

"Olha, primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema. 'Ah, mas por que fulano não fala?' Não fala porque não é obrigado a falar, mas eu não vejo problema nenhum. Eu tenho uma filha de 15 anos. Se tivesse feito com a minha filha, acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês. Acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado", começou Felipe.

Aos 40 anos, Melo lembrou que jogou com Daniel Alves na Seleção Brasileira, desde as categorias de base e ainda estava com a equipe que foi para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010 e tinha Robinho. Além de defender o cumprimento das penas dos ex-jogadores, o capitão do Fluminense também afirmou que, após isso, ambos merecem a ressocialização.

"[A notícia] vem como uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se for condenado, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para os outros não fazerem. Isso é muito sério, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, sem passar. Tem que pagar, e depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado", continuou o jogador.

Apesar de ser a favor da reintegrar os dois à sociedade, o zagueiro afirmou que eles não poderão mais jogar futebol, no entanto, "não podem fechar as portas para eles".

"Futebol não vai dar para eles jogarem mais, mas que seja... Não podem fechar as portas para eles também, porque pagaram. Pela lei dos homens, foi pago. Tem que pagar. Acho, inclusive, pouco (tempo de pena). Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco para quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha, dos pais. A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos, sim, o dever de educar os nossos filhos, e isso também é muita questão de educação. Educar os nossos filhos, nossas filhas para que isso não aconteça", concluiu Felipe Melo.

Daniel Alves e Robinho foram condenados por violência sexual. O ex-lateral do Barcelona recebeu uma pena de quatro anos e meio por estupro contra uma mulher. O caso ocorreu em uma boate da Espanha dia 31 de dezembro de 2022. O brasileiro estava preso desde janeiro de 2023, mas, foi soltou na última segunda-feira (25), após pagar fiança de 1 milhão de euros (mais de R$ 5 milhões) e aguardará o fim dos recursos em liberdade.

Já Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo contra uma mulher de origem albanesa em Milão, na Itália, em 2013. O então jogador foi considerado culpado em todas as instâncias da Justiça Italiana, mas nunca chegou a cumprir a pena, pois deixou o país antes do fim do processo.

Como o Brasil não extradita os seus cidadãos, a Justiça Italiana fez um pedido para que o brasileiro cumprisse a pena no país. Na última semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou pela homologação da pena do ex-atacante do Santos e foi preso pela Polícia Federal. Ainda há recursos para a defesa do ex-jogador.