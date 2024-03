VÍDEO: Fred Bruno se manifesta sobre prisões de Robinho e Daniel Alves

Fred Bruno usou as redes sociais, na noite da última sexta-feira (22), para falar sobre as prisões de Robinho e Daniel Alves pelo crime de estupro. Na postagem, o influencer diz ter se encorajado a falar depois que Leila Pereira, Presidente do Palmeiras, e Danilo, capitão da seleção brasileira, se posicionaram:

"Esse vídeo não é especificamente sobre o Robinho ou o Daniel Alves, é sobre as mulheres que passam isso todos os dias", iniciou o influencer. E continuou: “Uma a cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual. 50 mil mulheres sofrem isso todo os dias no Brasil. No esporte, então, 52% das atletas também já sofreram algum tipo de abuso ou assédio".

Segundo Fred Bruno, quando alguém faz uma postagem sobre esse tipo de assunto sempre tem quem coloque em dúvida a vítima, e destaca que Robinho e Daniel Alves foram investigados, julgados e condenados pela justiça: "Eles são condenados e têm que pagar pelo que fizeram”, afirma.

O influencer fala, ainda, sobre a importância de os condenados continuarem presos: "E qual que é a importância deles permanecerem presos? O exemplo! As próximas gerações dos homens vão entender que eles não podem fazer o que quiserem com as mulheres e continuar impunes", concluiu.