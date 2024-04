Vasco vence Grêmio na estreia da Série A e em dia de homenagens a Roberto Dinamite

Neste domingo, em São Januário, o Vasco da Gama prestou homenagens ao seu maior ídolo, Roberto Dinamite, e conquistou uma vitória importante sobre o Grêmio por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols da vitória vascaína foram marcados no primeiro tempo, com belas finalizações de David e Mateus Carvalho. O Grêmio descontou na segunda etapa com Gustavo Martins, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Com esse resultado, o Vasco inicia o Brasileirão na segunda colocação, empatado com o Fortaleza, ambos com três pontos, levando vantagem no saldo de gols. Por outro lado, o Grêmio está na 17ª posição, sem pontuar.

A partida foi marcada por uma festa especial em homenagem a Roberto Dinamite, que completaria 70 anos no sábado. O clube preparou um evento com direito a novo uniforme, mosaico, máscaras, balões e uma emocionante homenagem com a presença de familiares do ídolo.

Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco, com impressionantes 708 gols, e detém o recorde de maior goleador do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Sua importância para o clube e para o futebol brasileiro foi celebrada durante todo o pré-jogo em São Januário. Ele faleceu em janeiro de 2023, aos 68 anos.