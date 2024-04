Thiago Silva deve deixar o Chelsea e tem o Fluminense como provável destino

O zagueiro Thiago Silva estará livre no mercado em breve. O brasileiro deve deixar o Chelsea ao final da temporada, quando termina seu vínculo com o clube inglês, e ainda não tem um destino certo para o futuro, apesar do Fluminense estar interessado no jogador.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. Segundo ele, o zagueiro estaria deixando as opções em aberto, sem definir o destino. O defensor é alvo do interesse do Fluminense há muito tempo, mas está aberto "a todas as opções".

VEJA MAIS

O contrato de Silva com o clube inglês vai até o dia 30 de junho. Ao todo, ele já disputou 150 partidas com o Chelsea, desde 2020, quando chegou ao time. Nesta temporada, foram 32 jogos, sendo 29 como titular, com quatro gols marcados.

Além dos números, o brasileiro também conquistou vários títulos com o time, incluindo uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes.